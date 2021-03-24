بنك أمريكي يكشف الأسرار الخفية لعملة «بيتكوين»

تواصل – وكالات :

كشفت تقرير حديث لبنك أوف أميركا، إن الطاقة التي تستخدمها شبكة أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتعدين العملة الرقمية، قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في العديد من البلدان المتقدمة.

وأوضح التقرير أن هذه الطاقة تنافس الانبعاثات من مستخدمي ومنتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين مثل شركتي أميركان أيرلاينز، وكونكو فيليس النفطية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى الانبعاثات، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار بيتكوين، بأكثر من 40 مليون طن في العامين الماضيين.

وأضاف التقرير أنه مع تداول الأصل الرقمي بالقرب من مستوى 50000 دولار – وهو ما حدث في معظم هذا العام – فإنه يستخدم حوالي 0.4% من استهلاك الطاقة العالمي، وفقاً للعربية نت نقلاً عن وكالة “بلومبرغ”.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان “أسرار بيتكوين الصغيرة القذرة”، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ارتفاع الأسعار قد يعني أن استهلاك بيتكوين للطاقة سوف ينافس قريباً استهلاك بعض أكبر البلدان في العالم.

وقال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا والمؤلف الرئيسي للتقرير، فرانسيسكو بلانش، في مقابلة “ما يقلقني هو وتيرة النمو في الطلب على الطاقة، ومعدل التغيير هائل – لا شيء ينمو بهذه الوتيرة في عالم الطاقة”.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يقرب من 10 أضعاف في العام الماضي. وهذا يعني استخداماً أكبر للطاقة أيضاً.

ووفقاً لبنك أوف أميركا، فقد شجعت الارتفاعات الكبيرة عمليات التعدين على العملة المشفرة، وقد يؤدي بالتالي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر، حيث يتنافس المعدّنون لتأكيد المعاملات والحصول على عملات معدنية جديدة في المقابل، لكنهم يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة للتشغيل.