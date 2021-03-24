الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بنك أمريكي يكشف الأسرار الخفية لعملة «بيتكوين»

بنك أمريكي يكشف الأسرار الخفية لعملة «بيتكوين»
0

تواصل – وكالات :

كشفت تقرير حديث لبنك أوف أميركا، إن الطاقة التي تستخدمها شبكة أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتعدين العملة الرقمية، قابلة للمقارنة مع تلك الموجودة في العديد من البلدان المتقدمة.

وأوضح التقرير أن هذه الطاقة تنافس الانبعاثات من مستخدمي ومنتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين مثل شركتي أميركان أيرلاينز، وكونكو فيليس النفطية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى الانبعاثات، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار بيتكوين، بأكثر من 40 مليون طن في العامين الماضيين.

وأضاف التقرير أنه مع تداول الأصل الرقمي بالقرب من مستوى 50000 دولار – وهو ما حدث في معظم هذا العام – فإنه يستخدم حوالي 0.4% من استهلاك الطاقة العالمي، وفقاً للعربية نت نقلاً عن وكالة “بلومبرغ”.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان “أسرار بيتكوين الصغيرة القذرة”، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ارتفاع الأسعار قد يعني أن استهلاك بيتكوين للطاقة سوف ينافس قريباً استهلاك بعض أكبر البلدان في العالم.

وقال رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا والمؤلف الرئيسي للتقرير، فرانسيسكو بلانش، في مقابلة “ما يقلقني هو وتيرة النمو في الطلب على الطاقة، ومعدل التغيير هائل – لا شيء ينمو بهذه الوتيرة في عالم الطاقة”.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يقرب من 10 أضعاف في العام الماضي. وهذا يعني استخداماً أكبر للطاقة أيضاً.

ووفقاً لبنك أوف أميركا، فقد شجعت الارتفاعات الكبيرة عمليات التعدين على العملة المشفرة، وقد يؤدي بالتالي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر، حيث يتنافس المعدّنون لتأكيد المعاملات والحصول على عملات معدنية جديدة في المقابل، لكنهم يحتاجون إلى كميات هائلة من الطاقة للتشغيل.

مواد ذات صلة

«بيتكوين» تحقق قفزة جديدة وتتخطى 60 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

«بيتكوين» تحقق قفزة جديدة وتتخطى 60 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

«بيتكوين» تحقق قفزة جديدة وتتخطى الـ52 ألف دولار

«بيتكوين» تحقق قفزة جديدة وتتخطى الـ52 ألف دولار

أسعار «النفط» تواصل الارتفاع وتحقق رقماً غير مسبوق منذ أكثر من 13 شهراً

أسعار «النفط» تواصل الارتفاع وتحقق رقماً غير مسبوق منذ أكثر من 13 شهراً

بعد الانخفاض المفاجئ.. «بيتكوين» تنتعش مجدداً وتتخطى الـ50 ألف دولار

بعد الانخفاض المفاجئ.. «بيتكوين» تنتعش مجدداً وتتخطى الـ50 ألف دولار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة