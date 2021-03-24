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استشاري يتوقع: حالات الإصابة بـ«كورونا» ستنخفض إذا وصل عدد الحاصلين على اللقاح 10 ملايين

استشاري يتوقع: حالات الإصابة بـ«كورونا» ستنخفض إذا وصل عدد الحاصلين على اللقاح 10 ملايين
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تواصل – فريق التحرير:

توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال،  انخفاض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة تدريجياً مع ارتفاع عدد الذين يتلقون التطعيم.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الأمور تسير نحو السيطرة على الفيروس، لافتاً إلى أنه في حال وصول معدل التطعيم إلى 10 ملايين شخص ستتم السيطرة بشكل جيد على الجائحة.

وأكد أنه في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة فإن عدد المطعمين أسبوعياً قد يصل لمليون فرد، وهذا يعني أنه من أجل الوصول لعشرة ملايين حاصل على اللقاح، فأمام الوزارة 5 أسابيع تقريباً.

وشدد على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر لاسيما في الأماكن المزدحمة بالناس.

 

 

 

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