5 أمراض يُمكن اكتشافها عن طريق «العين».. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

كشف تقرير طبي، أنه يمكن للعينين إظهار المشاكل الصحية، ومعرفة نوعية الاضطراب الداخلي في الجسم من خلالهما.

وقال الخبراء إنه يُمكن معرفة أن الشخص مصاب ببعض الأمراض الخطيرة من خلال العينين، حيث يؤدي الانخفاض الحاد في نسبة جزيئات الهيموجلوبين في الدم، أو الإصابة بفقر الدم إلى تكوين غشاء شاحب اللون حول الجفن العلوي للعين، ومن خلال ملاحظة هذا التغير في العين يمكن تشخيص الحالة المرضية.

كما يشير اصفرار بياض العين إلى وجود مشاكل في الكبد، لذا يوصي الأطباء دوما بمراجعة الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة في حال ظهور وملاحظة مثل هذه الأعراض، وفقاً لموقع “ميديك فوريوم” الطبي.

ويشير الاحمرار الشديد في العين، وهو الأمر الأكثر شيوعا عند الكثير من الأشخاص، إلى زيادة ضغط الدم وتمزق الشعيرات الدموية.

وأوضح الأطباء بأنه قد يكون هذا الاحمرار نذيرا لحدوث نزيف دماغي، لذا يجب مراجعة الطبيب على الفور في حال حدوث احمرار شديد في العين.

كما يمكن أن تكون الحدقتين غير متكافئتان من حيث الحجم، إذ تتفاعل إحداهما مع الضوء بشكل أكبر من الأخرى، وهذا قد يكون ناجما عن وجود اضطرابات في الجهاز العصبي.