الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر.. هذا ما يحدث عند الإفراط في تنظيف الأسنان

احذر.. هذا ما يحدث عند الإفراط في تنظيف الأسنان
0

تواصل- وكالات:

تبدأ الأسنان بشكل طبيعي في التحول إلى اللون الأصفر بمرور الوقت بغض النظر عن مقدار الاهتمام الذي نوليه لصحة أسناننا.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، عندما يصبح اللون الأصفر ملحوظاً، فإن إحدى الاستجابات الطبيعية هي تنظيف الأسنان بشكل أكثر شمولاً على أمل أن تتمكن من إزالة البقع الصفراء واستعادة لونها الطبيعي.

لكن طبيب أسنان حذر في مقطع فيديو على تيك توك من أن القيام بذلك سيؤدي في الواقع إلى زيادة الاصفرار.

ونشر الطبيب عبر حساب Doctortristanpeh على تيك توك مقطع فيديو تحت عنوان “لنكتشف لماذا لدينا أسنان صفراء”، قال من خلاله أن التنظيف بقوة أكبر لن يؤدي إلى إزالة اصفرار الأسنان.

وأوضح الطبيب أن الطبقة الخارجية للأسنان، المعروفة باسم المينا بيضاء اللون، أما الطبقة التالية تحتها، والمعروفة باسم العاج، فهي صفراء. وإذا تآكلت المينا، سيبدأ اللون الأصفر في الظهور من خلالها، وفرك الأسنان بقوة أكبر لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

ويقول طبيب الأسنان “يعتقد الكثير من الناس أن تنظيف الأسنان بقوة أكبر يجعلها أكثر بياضًا، لكن تحريك الفرشاة بقوة شديدة يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان البيضاء، وعندما تتآكل المينا، تصبح الأسنان أكثر اصفرارًا ويمكن أن تصبح أيضًا أكثر حساسية”.

وعندما تساءل المشاهدون عن كيفية استعادة الطبقة البيضاء، أوضح أن عملية الاصفرار طبيعية، لكن ينصح باستخدام العلاجات أو المنتجات التي ينصح بها طبيب أسنانك، أو صواني التبييض، للمساعدة في استعادة اللون الطبيعي للأسنان.

مواد ذات صلة

استشاري: 13 عرضاً تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

استشاري: 13 عرضاً تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

دراسة تكشف عن عادة يومية تقلل الإصابة بالنوع الثاني من «السكري»

دراسة تكشف عن عادة يومية تقلل الإصابة بالنوع الثاني من «السكري»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>