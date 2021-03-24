احذر.. هذا ما يحدث عند الإفراط في تنظيف الأسنان

تواصل- وكالات:

تبدأ الأسنان بشكل طبيعي في التحول إلى اللون الأصفر بمرور الوقت بغض النظر عن مقدار الاهتمام الذي نوليه لصحة أسناننا.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، عندما يصبح اللون الأصفر ملحوظاً، فإن إحدى الاستجابات الطبيعية هي تنظيف الأسنان بشكل أكثر شمولاً على أمل أن تتمكن من إزالة البقع الصفراء واستعادة لونها الطبيعي.

لكن طبيب أسنان حذر في مقطع فيديو على تيك توك من أن القيام بذلك سيؤدي في الواقع إلى زيادة الاصفرار.

ونشر الطبيب عبر حساب Doctortristanpeh على تيك توك مقطع فيديو تحت عنوان “لنكتشف لماذا لدينا أسنان صفراء”، قال من خلاله أن التنظيف بقوة أكبر لن يؤدي إلى إزالة اصفرار الأسنان.

وأوضح الطبيب أن الطبقة الخارجية للأسنان، المعروفة باسم المينا بيضاء اللون، أما الطبقة التالية تحتها، والمعروفة باسم العاج، فهي صفراء. وإذا تآكلت المينا، سيبدأ اللون الأصفر في الظهور من خلالها، وفرك الأسنان بقوة أكبر لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة.

ويقول طبيب الأسنان “يعتقد الكثير من الناس أن تنظيف الأسنان بقوة أكبر يجعلها أكثر بياضًا، لكن تحريك الفرشاة بقوة شديدة يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان البيضاء، وعندما تتآكل المينا، تصبح الأسنان أكثر اصفرارًا ويمكن أن تصبح أيضًا أكثر حساسية”.

وعندما تساءل المشاهدون عن كيفية استعادة الطبقة البيضاء، أوضح أن عملية الاصفرار طبيعية، لكن ينصح باستخدام العلاجات أو المنتجات التي ينصح بها طبيب أسنانك، أو صواني التبييض، للمساعدة في استعادة اللون الطبيعي للأسنان.