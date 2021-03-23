الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مواطن يروي تفاصيل تبرعه بالكلى لينهي معاناة شقيقته مع المرض (فيديو)

مواطن يروي تفاصيل تبرعه بالكلى لينهي معاناة شقيقته مع المرض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

روى المواطن ماجد الشراري، قصة تبرعه بالكلى لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض منذ 3 سنوات، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز.

وقال ماجد الشراري خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية”:” كنت أشعر بالفرح والسرور بعد تبرعي بالكلى لشقيقتي لإنهاء معاناتها مع المرض”.

وتابع: “شقيقتي تعافت بعد العملية الجراحية.. ومنحي وسام الملك عبدالعزيز بعد تبرعي بالكلى أسعدني كثيرا وكان فخرا واعتزازا لي، ويعتبر تشجيعا لكل من يتبرع”.

مواد ذات صلة

لتبرعهم بالأعضاء.. منح 181 مواطناً وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

لتبرعهم بالأعضاء.. منح 181 مواطناً وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. منح وسام الملك عبدالعزيز وميدالية الاستحقاق لـ 240 مواطناً ومواطنة

بالأسماء.. منح وسام الملك عبدالعزيز وميدالية الاستحقاق لـ 240 مواطناً ومواطنة

بالأسماء.. منح 81 مواطناً ومواطنة «وسام الملك عبدالعزيز» من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. منح 81 مواطناً ومواطنة «وسام الملك عبدالعزيز» من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح 30 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة