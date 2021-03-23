مواطن يروي تفاصيل تبرعه بالكلى لينهي معاناة شقيقته مع المرض (فيديو)

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روى المواطن ماجد الشراري، قصة تبرعه بالكلى لشقيقته لإنهاء معاناتها مع المرض منذ 3 سنوات، ومنحه وسام الملك عبدالعزيز.

وقال ماجد الشراري خلال مداخلة مع “قناة الإخبارية”:” كنت أشعر بالفرح والسرور بعد تبرعي بالكلى لشقيقتي لإنهاء معاناتها مع المرض”.

وتابع: “شقيقتي تعافت بعد العملية الجراحية.. ومنحي وسام الملك عبدالعزيز بعد تبرعي بالكلى أسعدني كثيرا وكان فخرا واعتزازا لي، ويعتبر تشجيعا لكل من يتبرع”.