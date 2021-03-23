مرور الطائف يضبط قائد مركبة تباهى بسرعته الجنونية

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية جداً، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.