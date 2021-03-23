مرور الطائف يضبط قائد مركبة تباهى بسرعته الجنونية

تواصل – فريق التحرير:
تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية جداً، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور
#المرور_السعوديpic.twitter.com/O9gTloc5YW
— المرور السعودي (@eMoroor)March 23, 2021