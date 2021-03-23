شاهد.. سماحة المفتي يرفع الأذان بالجامع الكبير بالرياض

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطعاً مصوراً يوثق قيام سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، برفع الأذان من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وتداول العديد من المغردين المقطع على موقع تويتر وواتساب على نطاق واسع ، في احتفاء بالمشهد النادر الذي يظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان نيابة عن مؤذن الجامع .

ويقع الجامع الكبير”جامع الإمام تركي بن عبد الله” في منطقة قصر الحكم وسط العاصمة، ويعد من أكبر المساجد الرياض وأهمها.