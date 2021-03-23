توضيح من «حساب المواطن» بشأن سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:
شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تقديم الاعتراض في الفترة المحددة، حتى لا يتوقف دعم المستفيد.
جاء ذلك في رد على شكوى مستفيدة، قالت فيها: “أولادي من مستفيدي الضمان ولم ينزل الدعم منذ 7 أشهر، فهل يمكن رفع الوثائق المطلوبة والحصول على الدعم”.
ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: ” في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى”.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.
@nabolalasiry22وعليكم السلام،في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care)March 22, 2021