توضيح من «حساب المواطن» بشأن سبب توقف الدعم لبعض المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

شدد برنامج حساب المواطن، على أهمية تقديم الاعتراض في الفترة المحددة، حتى لا يتوقف دعم المستفيد.

جاء ذلك في رد على شكوى مستفيدة، قالت فيها: “أولادي من مستفيدي الضمان ولم ينزل الدعم منذ 7 أشهر، فهل يمكن رفع الوثائق المطلوبة والحصول على الدعم”.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: ” في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.