«تنظيم الكهرباء» توضح الإجراء النظامي حال انقطاع التيار

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أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء الإجراءات النظامية حال انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة تنظيم المياه والكهرباء “أهلًا بك، في حال انقطاع التيار يمكنك التواصل مع طوارئ شركة الكهرباء على الرقم 933 كما يمكنك التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء عبر” حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare أو الاتصال على 920001100 .