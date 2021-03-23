شاهد..طريقة بسيطة لوقف أي برنامج يسحب من رصيدك بمتجر البرامج

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نشر الخبير التقني عبدالله السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله أفضل مقوي إنترنت في المنزل، وكذلك كيف يمكن وقف أي برنامج يسحب من الرصيد.

وقال السبع، معلقاً على المقطع: فيديو بسيط أجبت فيه على أكثر الأسئلة شيوعاً وهي:

– أفضل مقوي نت للبيت

– كيف توقف أي برنامج يسحب من رصيدك في متجر البرامج

– متى يوصل الوضع الليلي في سناب شات

– كيف تزيل التنبيهات المزعجة في التقويم

– متى يجب أن أغير بطارية الآيفون