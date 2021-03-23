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إصابة مواطن سعودي في «مشاجرة دامية» بالكويت.. تحرك عاجل من الداخلية

إصابة مواطن سعودي في «مشاجرة دامية» بالكويت.. تحرك عاجل من الداخلية
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب مواطن سعودي في مشاجرة دامية وقعت في منطقة النعيم بدولة الكويت، بعد اقتحام 10 أشخاص لموقع إقامته.

وتباشر وزارة الداخلية الكويتية، التحقيق في ملابسات إصابة المواطن السعودي وآخر كويتي، في المشاجرة التي وقعت بمنطقة النعيم.

وتلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً بشأن اندلاع مشاجرة دامية في منطقة النعيم، وتبين أن شخصين (سعودي وكويتي) تعرضا لإصابات بالغة وجروح قطعية، بينما تم نقلهما لتلقي العلاج لمستشفى الجهراء للعلاج، وفق وسائل إعلام كويتية.

وأقر المصابان بأقوالهما في التحقيقات، أن أشخاصًا (يعرفان أحدهم) قاموا بضربهما وإصابتهما ولاذوا بالفرار؛ حيث كانا يتواجدان في منزل أحدهما وفوجئا بـ10 أشخاص يقتحمون منزلهما ويعتدون عليهما بالضرب وقاموا بسحبهما للمنطقة التي حدثت فيها المشاجرة واعتديا عليهما بالضرب باستخدام أدوات حادة.

وحصل رجال الأمن الكويتي، على بيانات الشخص الذي أدلى المصابان ببياناته، وسجلوا بحقه قضية اعتداء بالضرب لضبطه وإحضاره، وكشف هوية الأشخاص الذين كانوا معه لإحضارهم أيضا.

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