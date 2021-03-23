نائب الهلال الأحمر يكشف تفاصيل تلقي البلاغات ووقت الوصول لموقع الحوادث (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الحجاج، نائب رئيس الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية، تفاصيل تلقي البلاغات ووقت الوصول لموقع الحوادث بمختلف أنواعها.

وقال “الحجاج” خلال لقائه في برنامج “ياهلا” المذاع عبر “روتانا خليجية” أن هيئة الهلال الأحمر لديها خطة طموحة بالوصول لطالب خدمة الإسعاف الطبي من أول ثانية بعد تلقي البلاغ عبر الهاتف، من خلال توجيه المُبلغ والمتابعة معه لسرعة التعامل وإسعاف المصاب.

وأشار إلى أن الهيئة مرت بمراحل متقدمة في الوصول السريع، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك أجهزة حديثة تحدد موقع المُبلغ خلال 3 ثواني من الاتصال عن طريق الجوال، وبعده يتم التأكد من الرقم وإمكانية التواصل معه.

وتابع: “من خلال الاتصال يتم تحديد نوع الحادث لتحديد طريقة التعامل معه، وتخرج سيارة الإسعاف خلال 50 ثانية وتصل في حدود 12 دقيقة لموقع الحادث”.