الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب الهلال الأحمر يكشف تفاصيل تلقي البلاغات ووقت الوصول لموقع الحوادث (فيديو)

نائب الهلال الأحمر يكشف تفاصيل تلقي البلاغات ووقت الوصول لموقع الحوادث (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الحجاج، نائب رئيس الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية، تفاصيل تلقي البلاغات ووقت الوصول لموقع الحوادث بمختلف أنواعها.

وقال “الحجاج” خلال لقائه في برنامج “ياهلا” المذاع عبر “روتانا خليجية” أن هيئة الهلال الأحمر لديها خطة طموحة بالوصول لطالب خدمة الإسعاف الطبي من أول ثانية بعد تلقي البلاغ عبر الهاتف، من خلال توجيه المُبلغ والمتابعة معه لسرعة التعامل وإسعاف المصاب.

وأشار إلى أن الهيئة مرت بمراحل متقدمة في الوصول السريع، لافتاً إلى أن الهيئة تمتلك أجهزة حديثة تحدد موقع المُبلغ خلال 3 ثواني من الاتصال عن طريق الجوال، وبعده يتم التأكد من الرقم وإمكانية التواصل معه.

وتابع: “من خلال الاتصال يتم تحديد نوع الحادث لتحديد طريقة التعامل معه، وتخرج سيارة الإسعاف خلال 50 ثانية وتصل في حدود 12 دقيقة لموقع الحادث”.

مواد ذات صلة

بسبب موجة الغبار في جدة.. «الهلال الأحمر» ينبّه المصابين بأمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم

بسبب موجة الغبار في جدة.. «الهلال الأحمر» ينبّه المصابين بأمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم

«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف شخص تعرض لـ«نزيف الأنف»

«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف شخص تعرض لـ«نزيف الأنف»

بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة شكر لمنسوبي «الهلال الأحمر»

بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة شكر لمنسوبي «الهلال الأحمر»

«الصحة» توضح التصرف الإسعافي السليم في حالات الطوارئ داخل المنزل (فيديو)

«الصحة» توضح التصرف الإسعافي السليم في حالات الطوارئ داخل المنزل (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة