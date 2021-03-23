بجميع لغات العالم.. تطبيق مفيد لدعوة الأجانب إلى الإسلام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر المواطن يوسف صلواتي، متخصص في التسويق الالكتروني، مقطع فيديو عبر حساب في “تويتر”، تضمن أسهل طريقة يمكن من خلالها دعوة الأجانب وغير المسلمين إلى الإسلام.

وظهر أحد الأشخاص في المقطع يتحدث عن هذه الطريقة وتجربته في استخدام التطبيق.

وقال “هناك تطبيق جميل جداً ولمن يريد الخير يمكن من خلال التطبيق دعوة الخادم أو السائق أو أي شخص أجنبي غير مسلم إلى الإسلام”.

وأضاف هذا التطبيق هو تطبيق “بلغني الإسلام”، موجود في متجر التطبيقات، والميزة في التطبيق أنه بكل لغات العالم.

وتابع “كان لدينا عامل، ما فكرت أدعوه إلى الإسلام، ولكن قبل أن يمشي من عندنا أخذت رقم هاتفه وأدخلته في التطبيق، وجاءتني بعدها رسالة من مكتب دعوي البديعة وفيها ولله الحمد “نبشركم بإسلام من أرسلتم بياناته إلى تطبيق بلغني الإسلام”.

ويمكن تحميل رابط التطبيق من متجر التطبيقات من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).