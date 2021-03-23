الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» توضح حقوق المتهم أثناء الاستجواب.. حالة واحدة للتحقيق خارج مقر الجهة

«النيابة» توضح حقوق المتهم أثناء الاستجواب.. حالة واحدة للتحقيق خارج مقر الجهة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على حقوق المتهم الواجب توافرها أثناء الاستجواب والتحقيق معه وتدوين أقواله.

وشددت النيابة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أن يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، كما لا يجوز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه المادية والمعنوية تجاهه.

وأوضحت أنه لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق، إلا حال رأى المحقق ضرورة لذلك.

مواد ذات صلة

توجيه من أمير عسير بإحالة شاب للنيابة العامة بعد إثارته العصبية القبلية

توجيه من أمير عسير بإحالة شاب للنيابة العامة بعد إثارته العصبية القبلية

اعتداء على شخصين بآلة حادة في خميس مشيط.. والشرطة تطيح بالجاني (فيديو)

اعتداء على شخصين بآلة حادة في خميس مشيط.. والشرطة تطيح بالجاني (فيديو)

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن واقعة الاعتداء على شاب وتهشيم سيارته (فيديو)

توجيه عاجل من «النيابة العامة» بشأن واقعة الاعتداء على شاب وتهشيم سيارته (فيديو)

تحذير مهم من «النيابة العامة» بشأن المساكن وحرمتها

تحذير مهم من «النيابة العامة» بشأن المساكن وحرمتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>