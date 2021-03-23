التسول والباعة الجائلون.. نصب واحتيال وتهديد لأمن المملكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أصبحت ظاهرة التسول والبيع المخالف وانتشار الباعة الجائلين على الطرقات وفي إشارات المرور، ظاهرة تنبئ بخطر يهدد أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.

“قناة الإخبارية” سلطت الضوء على الظاهرة من خلال تقرير رصد تجول العديد من الباعة الجائلين، وكذلك وثق تحركات المتسولين في إشارات المرور وامتهانهم ذلك دون رادع أو خوف من الجهات الأمنية.

وعرض التقرير حالة أحد المتسولين الذي أكد تحقيقه أرباحا كبيرة خلال عدد ساعات قليلة، ما يجعلها مهنة جاذبة لمن لا مهنة له.

وقال “المتسول” عارضاً حصيلته اليومية من عملية التسول إنه جمع 140 ريالاً خلال الساعات الثلاثة الماضية، وظهرت كاميرات التصوير انتفاخ حافظته المالية بحفنة من الريالات.