الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية على معدة فارغة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لابد من أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية levothyroxine على معدة فاضية لأن تناولها مع الأكل او القهوة يقلل معدل امتصاصها من الجهاز الهضمي بنسبة ١٥% للأكل و٣٠% بالنسبة للقهوة.

مواد ذات صلة

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة

دراسة تكشف عن عادة يومية تقلل الإصابة بالنوع الثاني من «السكري»

دراسة تكشف عن عادة يومية تقلل الإصابة بالنوع الثاني من «السكري»

«النمر» يحذر من عادة شائعة خطيرة.. تؤدي إلى الشلل وتوقف التنفس

«النمر» يحذر من عادة شائعة خطيرة.. تؤدي إلى الشلل وتوقف التنفس

هل يُمكن للمصاب بخمول الغدة الدرقية أخذ لقاح «كورونا»؟.. طبيب يجيب

هل يُمكن للمصاب بخمول الغدة الدرقية أخذ لقاح «كورونا»؟.. طبيب يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>