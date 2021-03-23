استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية على معدة فارغة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لابد من أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية levothyroxine على معدة فاضية لأن تناولها مع الأكل او القهوة يقلل معدل امتصاصها من الجهاز الهضمي بنسبة ١٥% للأكل و٣٠% بالنسبة للقهوة.