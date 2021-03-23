مدرسة نموذجية مهجورة منذ نشأتها تثير حيرة أهالي حي إشبيليا بالرياض

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أثارت مدرسة نافع بن جبير الابتدائية حيرة أهالي حي “إشبيليا” غرب الرياض، فرغم تأسيسها وتجهيزها قبل 8 سنوات إلا أنها لم تستقبل طالباً وحداً حتى الآن، بل تحولت إلى مرمى للنفايات.

أعدت قناة “الإخبارية” تقريراً سلط الضوء على المدرسة النموذجية، والتي بُنيت منذ 8 أعوام، ورغم تجهيزاتها رفيعة المستوى فلم يدرس بها أي طالب منذ تجهيزها، تحولت إلى مقصد لرمي المهملات رغم امتلاكها كافة مقومات قيامها باستقبال الطلاب.

وأكد الأهالي أنهم حاولوا التواصل مع جهات عدة من أجل الوقوف على حل جذري للمشكلة، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابات شافية، لتظل مدرسة بلا طلاب ولا معلمين.