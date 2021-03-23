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توقعات طقس الغد.. «عواصف ترابية» تحجب الرؤية على ثلاث مناطق

توقعات طقس الغد.. «عواصف ترابية» تحجب الرؤية على ثلاث مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، بمشيئة الله تعالى، استمرار العواصف الترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية.

كما تشمل الحالة الجوية كذلك مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض, في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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