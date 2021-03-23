جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف أمنية شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية بالرياض، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– موظف أمن.

الشروط:

1 -شهادة ثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في في العمليات الأمنية الاحترافية.

2 -الموظف يجب أن يكون لائق طبيا.

3 -وجوب العمل بساعات عمل مرنه / الورديات.

المهام الوظيفية:

1 -مراقبة وتأمين البوابات المختلفة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

2 -المراقبة والسيطرة على المنافذ ومناطق الدخول والخروج لبوابات السيارات ومباني الكليات / الفصول الدراسية ومكاتب وسكن الموظفين.

3 -حراسة المباني الداخلية بالجامعة.

4 -تسجيل معلومات الزوار واصدار بطاقات الدخول المؤقته وضبط عمليات استلام وتسليم بطاقات الهوية الشخصية بالزوار الذين يطلبون الدخول الى مرفقات الجامعة.

5 -المحافظة على الأمن والنظام وتسجيل حالات سوء السلوك، مخالفة القواعد وخرف قوانين الجامعة ولاذي يخلق اضطرابا في الحرم الجامعي.

6 -إجراء تفتيش روتيني يومي للمكاتب / الغرف بعد ساعات العمل.

7 -المساعدة في اجراء التفتيش الروتيني والمنتظم للمشاكل الأمنية المحتملة وذات الخطورة العالية.

8 -توثيق الحوادث المعقدة وتقديم تقارير الحوادث للسلطات المختصة.

9 -ضمان توفر أجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة مراقبة الكاميرات والدوريات في حالة الطوارئ.

10 -الاستجابة لأي انذار أمني بشكل فوري وضمان تأمين المنطقة.

11 -توجيه وإعادة توجيه طرق مراقبة حركة المرور للمركبات والمشاة في مناطق المدارس.

12 -أداء الواجبات الأخرى ذات الصلة بالعمل كما يطلب منه .

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 10/08/1442هـ الموافق 23/03/2021م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).