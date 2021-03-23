الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الراجحي» يستعرض مبادرات تنمية القطاع غير الربحي

«الراجحي» يستعرض مبادرات تنمية القطاع غير الربحي
0

تواصل – فريق التحرير:

عقد اليوم الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة بمجلس المؤسسات الأهلية مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي بحضور نائب ووكيل التنمية الاجتماعية ،  وذلك لمناقشة خطط المجلس و اعماله، و عرض المبادرات التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال الفترة القادمة ومناقشة عدد من مشاريع الخطة.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات لخدمة القطاع غير الربحي واتخذ  عدد من  القرارات .

وثمّن رئيس المجلس د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي رئيس مجلس المؤسسات الأهلية؛ الدور الفاعل والمتابعة الدائمة، من قبل الوزير ومعالي نائبه ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية التي يولونها للمؤسسات الأهلية ، وتذليل كافة الصعوبات والسعي لتشغيل المبادرات النوعية التي تصب في مصلحة هذا القطاع .

حضر الاجتماع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي ، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الماجد.
و رئيس مجلس الإدارة في مجلس المؤسسات الأهلية الأستاذ عبدالرحمن الراجحي، وعدد من أعضاء المجلس والمدير التنفيذي.

مواد ذات صلة

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان لشهر شعبان في حسابات المستفيدين

«الموارد البشرية» تبحث سبل تذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها

«الموارد البشرية» تبحث سبل تذليل الصعوبات لخدمة المؤسسات الأهلية ومنسوبيها

«الموارد البشرية» تُطلق برنامج «الفحص المهني» لضمان كفاءة العمالة

«الموارد البشرية» تُطلق برنامج «الفحص المهني» لضمان كفاءة العمالة

قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن «ذوي الإعاقة»

قرار جديد من وزير الموارد البشرية بشأن «ذوي الإعاقة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة