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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جامعة جازان تعلن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

جامعة جازان تعلن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة جازان، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في درجتي: “الدكتوراه – الماجستير” إلى السبت المقبل: 14 شعبان 1442هـ.

وأوضحت جامعة جازان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

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