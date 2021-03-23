جامعة جازان تعلن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة جازان، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في درجتي: “الدكتوراه – الماجستير” إلى السبت المقبل: 14 شعبان 1442هـ.

وأوضحت جامعة جازان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).