جامعة جازان تعلن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة جازان، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في درجتي: “الدكتوراه – الماجستير” إلى السبت المقبل: 14 شعبان 1442هـ.
وأوضحت جامعة جازان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
تعلن#جامعة_جازانعن تمديد فترة القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في درجتي: "الدكتوراه – الماجستير"
إلى السبت المقبل: 14 شعبان 1442هـ
📎للتسجيل:https://t.co/Z9Ntw6Vl0dpic.twitter.com/OKzeTACdYN
— جامعة جازان (@JazanUniversity)March 23, 2021