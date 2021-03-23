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بمساعدة المملكة.. ماليزيا تضبط 94 مليون حبة كبتاجون مُخبأة داخل إطارات

بمساعدة المملكة.. ماليزيا تضبط 94 مليون حبة كبتاجون مُخبأة داخل إطارات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة الجمارك الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة 94.8 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إطارات عربات في ميناء كلانج في 15 مارس، مما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد.

وقال المدير العام للجمارك الماليزية وفقاً لوسائل إعلام ماليزية، إن مصادرة كميات الكبتاجون جاء نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن شحنة المخدرات تم تخزينها في 3 حاويات بطول 12 متراً، ووصلت إلى الميناء من الشرق الأوسط في 15 مارس الجاري.

 

 

 

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