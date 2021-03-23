إستراتيجية المملكة في تطعيم لقاحات كورونا.. توسع كبير ونتائج مبهرة

تواصل – فريق التحرير:

سجلت المملكة العربية السعودية نجاحاً كبيراً في عمليات التطعيم بلقاح كورونا سواء بين المواطنين أو المقيمين، وهو ما تجلي في تخطي عدد الحاصلين على اللقاح حاجز الـ 3 ملايين خلال فترة وجيزة منذ بدء عملية التطعيم بالمملكة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد لقاحات كورونا المعطاة داخل المملكة بلغت 3 ملايين و433 ألفاً و50 جرعة حتى عصر اليوم الثلاثاء.

تسريع حملات التطعيم

أعلنت المملكة أمس الإثنين، عن توسيع نطاق حملتها للتطعيم ضد فيروس «كورونا» لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات التطعيم للسيطرة على تفشي الوباء.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنها ستبدأ في تطعيم السكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلقاح «فايزر» الأميركي، ومن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح «أسترازينيكا» البريطاني.

500 مركز تطعيم

وتوسعت وزارة الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع؛ للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 القادمة جرى حجزها بنسبة عالية جداً تصل إلى 80%, وأن تطبيق “صحتي” أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المِقَدِّمَةِ للقاح.

وحثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة؛ للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق “صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات – وبالأخص القطاع الخاص – يقدم اللقاح مجاناً وإسهاماً منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق “صحتي” لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

لتعود الحياة إلى طبيعتها.#خذ_الخطوةخذ اللقاح.pic.twitter.com/6Wtzi0nblk — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 6, 2021

أفضل اللقاحات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم في التحكم بشكل أقوى لتحقيق الوصول للاتجاهات الإيجابية.

وحث الجميع على سرعة المبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، مبيناً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة, مؤكدا أن اللقاحات متاحة للجميع في مراكز اللقاح في مناطق المملكة التي تبلغ قرابة الـ 500 مركز.

وشدد على أن المملكة حريصة جداً على اختيار أفضل اللقاحات مأمونية وفاعلية, مبيناً أن التوسعة في إعطاء اللقاح امتد إلى تطعيم المرضى في منازلهم.

"جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة"@Saudi_FDApic.twitter.com/FyPa9rIIuq — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 18, 2021

نجاحاً جديداً

سجلت المملكة نجاحاً جديداً في مكافحة فيروس كورونا، من خلال الثبات على موقفها باستخدام لقاح أكسفورد أسترازينيكا، على الرغم من تعليقه من قبل 12 دولة أوروبية وهو ما جعل بعض سكانها يتخوفون منه.

وكان لموقف وزارة الصحة القوي من اللقاح، والتأكيد المتكرر من مسؤوليها بأنه آمن، سبب في عدم تخوف أي شخص منه أو التحفظ عليه، حيث تواصل ارتفاع وتيرة الحقن به مع بقية اللقاحات حتى تجاوز المستفيدون 3 ملايين.

وجاء إصرار “الصحة” على عدم تعليق اللقاح لثقتها الكبيرة في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل الموافقة على استخدمه، والتي تتضمن أعلى المعايير العالمية لإجازة أي لقاح.

وبعد أيام من تشكيك الكثير من الدول في اللقاح، عادت إلى استخدامه، وأقرت بعدم وجود أي آثار سلبية له، وهو القرار الذي توصلت إليه الجهات المختصة في المملكة مسبقاً، غير أن الكثير من سكان هذه الدول لا يزالون متخوفين منه، بسبب الشائعات المرتبطة باللقاحات عامة.

وتمثل الدراسة التي توصلت إليها وكالة الأدوية الأوروبية، بعدم وجود آثار سلبية للقاح والتي بموجبها عادت الدول لاستخدامه، شهادة تميز للهيئة العامة للغذاء والدواء في إجراءاتها التي اتخذتها والتي تضمنت استشارة خبراء وعلماء مختصين، ومعرفة كافة تفاصيل اللقاح من الشركة المُصنّعة عن طريق فريق علمي، والوقوف على التجارب السرية، إضافة إلى مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

تسهيلات حجز موعد للتطعيم

أعلنت الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال (الرابط)

وأشارت الصحة أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الإنتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كوررنا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

لتتقارب المسافات..#خذ_الخطوة.. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.pic.twitter.com/wUCOa610BS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 22, 2021

طريقة التسجيل في صحتي

أوضح المختص التقني سعد الضاوي طريقة حجز موعد للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر تطبيق “صحتي”.

وذكر “الضاوي” في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” أن تطبيق “صحتي” أضاف خياراً جديداً لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

وأوضح أنه عقب ذلك ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

حجز تطعيم لقاح كورونا 🦠 – تطبيق صحتي

الان صار فيه حجز لتطعيم لقاح “ Covid-19 " احجزوا من خلاله وراح يتم مراجعة الطلب وبيجيكم رساله نصية ،، ايضاً تقدر تحجز لأحد افراد الأسرة ↓https://t.co/cBGHXvJ9uvpic.twitter.com/yCRt5gcdUo — سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d)December 14, 2020

الفئات المستهدفة

حددت “الصحة” الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ حيث وضعت الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومن لديهم نقص في المناعة مثل: من أجريت لهم زراعة أعضاء، أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزت أعمارهم ٥٠ سنة، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم تراوح ما بين ٣٠-٤٠. أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

الفئات المستثناة من اللقاح

وأفادت أنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، حيث يتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.

ولفتت إلى أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية ليست موانع للتطعيم.

لا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا» تمر بمرحلة تذبذب، مؤكدة ارتفاع معدل الإقبال على التطعيم بلقاح كوورنا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا توجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، وأن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، ولن يؤثر عليها ولا على الرضيع.

وأضاف أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، وكل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غـيـر صحيحة وغـيـر دقيقة، مشيراً إلى أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.

وقال المتحدث: «لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح في السعودية».

أثمرت جهود الجهات الحكومية في تحقيق مؤشر الرضا العام عن رحلة تلقي لقاح كورونا في المملكة بنسبة 96%.

#أداؤنا_واحدpic.twitter.com/9HJLuEwy8M — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 22, 2021

تصدر مؤشر السعادة بسبب جائحة كورونا

تصدرت المملكة العربية السعودية، الدول العربية، في تقرير السعادة العالمي لعام 2021، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشرات عام 2020، التي تركز على قياس تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً.

ويصدر تقرير السعادة العالمي بصورة سنوية منذ 10 سنوات، ويقيس مؤشرات السعادة في نحو 150 دولة حول العالم.

وبسبب استثنائية عام 2020 أصدر القائمون على التقرير بيانات الدول لعام 2020 بصورة منفردة، إضافة إلى متوسط الثلاث سنوات السابقة التي تُقرأ عادة، والتي حققت من خلالها المملكة أيضاً تقدماً مهماً من المرتبة 27 إلى 26 عالمياً.

واعتمد تقرير 2021 على قياس تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الدول، إضافة إلى قياس استجابة الدول والمؤسسات الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق السيطرة عليها، سواء التداعيات الصحية أو الاقتصادية أو النفسية.

ويشير التقرير إلى وجود علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة وكيفية مواجهتها للجائحة ومدى سعادة المجتمعات.

ومن المجالات التي اعتمد عليها التقرير، قياس أثر الجائحة على بيئة العمل، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، والصحة العقلية للأفراد، والثقة بالإجراءات الحكومية، وقابلية الدول لتجاوز تداعيات الجائحة، بوصفها من أبرز المجالات التي تُقرأ من خلالها سعادة الدول، إضافة إلى هذه المجالات، اعتمد التقرير في قياسه للسعادة على نسب البطالة بفعل جائحة كورونا، ونتائج عدم المساواة، إضافة إلى تفشي الوحدة.

وقد تميزت المملكة في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة، وإضافة إلى الكرم ومواجهة الفساد.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمكلف للتسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن تقدم المملكة في تقرير السعادة العالمي لعام 2021، يأتي نتيجة لاهتمام القيادة بجودة الحياة في المملكة، وسعادة ورفاه المواطنين والمقيمين، ولاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

جهود استثنائية

وقال: “بذلت المملكة جهود استثنائية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويتوج هذه الجهود أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعلاج كل المصابين بفيروس كورونا مجاناً بغض النظر عن قانونية وجودهم على أراضي المملكة، ثم توفير اللقاحات مجاناً قبل أغلب دول العالم، إضافة إلى الحد من التداعيات السلبية للجائحة على القطاع الخاص، من خلال خفض وتأجيل بعض الرسوم، أو الدعم المباشر، أو التحفيز الاقتصادي”.

وأضاف البكر: “أثرت الجائحة سلباً على جودة الحياة في دول العالم كافة، لكننا تمكنا في المملكة – بحمد الله تعالى – من التكيف مع تداعيات الجائحة، والاستمرار في تطوير وتحسين قطاعات جودة الحياة المختلفة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فنجح القطاع السياحي – على سبيل المثال – تفعيل خططه واستراتيجياته وتكيفها مع الجائحة ما أدى إلى نقلة نوعية في القطاع أسهمت في جذب الزوار للأماكن السياحية من داخل وخارج المملكة، هذا التكيف الذي ينطبق أيضاً على القطاع الرياضي، والثقافي، والترفيهي، والاجتماعي، والأمني وغيرها من القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، إضافة إلى استضافة الفعاليات العالمية، وإقامة الفعاليات المحلية، فقطاعات جودة الحياة في المملكة استمرت بالعمل وإيجاد البدائل لتحقيق مستهدفاتها رغم الجائحة”.

وأشار إلى أن تقدم المملكة المطرد في تقرير السعادة العالمي خلال السنوات الماضية، سواء وفق أرقام عام 2020 أو متوسط أعوام 2017 و2018 و2019، بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، يأتي تأكيداً لنجاح استراتيجية رؤية المملكة 2030، بإشراف وقيادة سمو ولي العهد ولاسيما في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، التي يعتمد برنامج جودة الحياة تقرير السعادة العالمي كأحد المؤشرات المرجعية له.

الحمل والرضاعة والتبرع بالدم والأعراض الجانبية الشديدة..

أسئلة وأجوبة عليها من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة@SaudiMOH.#التواصل_الحكوميpic.twitter.com/FvAgIK6CWI — التواصل الحكومي (@CGCSaudi)March 21, 2021

أسئلة شائعة.. وردود حاسمة

منذ الإعلان عن التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا، راجت فرضيات وتكهنات غير دقيقة حولها، سواء فيما يتعلق بفعاليتها أو أمانها.

– أول التكهنات أو المعلومات الخاطئة، يتعلق بالمدة التي تم خلالها تطوير هذه اللقاحات، وهل تعتبر هذه المدة كافية لإنتاج لقاح فعال وآمن.

المختصون ردوا على هذه الأقاويل بأن التجارب السريرية التي أجريت على هذه اللقاحات، أثبتت فعاليتها وأمانها، وبالتالي تم التصريح باستخدامها، بغض النظر عن المدة الزمنية التي استغرقتها العملية.

– معلومة مغلوطة أخرى تتعلق بطريقة تصنيع وعمل اللقاحات، انصبت بشكل أساسي على لقاحي شركتي فايزر ومودرنا، والتي تعتمد على استخدام شفرة من الحمض النووي لفيروس كورونا، مما حفز إشاعات عن أن تلك الطريقة تؤثر على الحمض النووي البشري.

وردت المراكز الأميركية للوقاية والسيطرة على الأمراض، بأن اللقاح لا يدخل أبدا للحمض النووي البشري أو يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال.

– فرضية أخرى تتعلق بتأثير اللقاحات على خصوبة النساء وقدرتهن على الإنجاب.

وردت الجهات العلمية المتخصصة على تلك الشائعات بالتأكيد أن كل ما يتردد عن تأثير سلبي للقاحات على الخصوبة، ليس له أي أساس من الصحة، وأن كل ما يتردد في ذلك الشأن لا يستند إلى معلومات تستند إلى أي تحليل علمي.

– ورابع فرضية خاطئة تتعلق بالنساء الحوامل بالفعل.

وتشير التجارب التي أجريت على الحيوانات بخصوص لقاح موردنا إلى عدم وجود خطورة على الحمل، وفيما يتعلق بلقاح فايزر فإن الأبحاث لا تزال جارية، وهناك تجارب سريرية تجرى على حوامل.

– مسألة أخرى تتعلق بنقل العدوى، وتقول الفرضية إن أخذ اللقاح لا يمنع إمكانية انتقال العدوى لآخرين لم يتم تطعيمهم.

الرد العلمي، يقول ببساطة، إن هذه المسألة لم يتم التحقق منها، وعليه تتم التوصية بالالتزام بارتداء الكمامات.

– وتقول الفرضية السادسة، إن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، ليسوا في حاجة لأخذ اللقاح. ويرى المختصون أن الإصابة تنتج أجساما مضادة، لكن من غير المعروف إلى متى تستمر فعالية هذه الأجسام، ومع ذلك تشير بيانات إلى أن بعض الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا قابلين للإصابة مرة أخرى ونقل العدوى لآخرين.

– فرضية سابعة وأخيرة، باحتمال أن تحدث الإصابة من اللقاح نفسه

والرد أن ذلك ليس صحيحا، ومثلا بالنسبة للقاحي فايزر وموردنا لا يمكن أن يحدث ذلك، لأنهما لا يحتويان على فيروس حي، وبالنسبة لفيروس أسترازينيكا الذي طورته جامعة أكسفورد، فقد ردت الجامعة بأن اللقاح يحتوي على ناقل معدل لفيروس يسبب نزلات البرد العادية في قرود الشمبانزي، وبالتالي لا يمكن أن يسبب الإصابة بكورونا.

هل هناك فئات معينة من الناس يجب أن لا يحصلوا على لقاح كوفيد 19؟

لا يتوفر حاليا لقاح كوفيد 19 للأطفال ما دون عمر 16 سنة. وقد بدأت عدة شركات بإتاحة المجال للأطفال ممن لا تقل أعمارهم عن 12 سنة للمشاركة في التجارب السريرية للقاحات كوفيد 19. أما بالنسبة للأطفال الأصغر سنا، فستبدأ الدراسات الخاصة بهم قريبًا.

الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًا، قد يكون ألم في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل. دمتم بصحة وعافية.pic.twitter.com/NH752HqzRG — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH)March 21, 2021

ما هي الآثار الجانبية المحتملة للقاح كوفيد 19؟

يمكن أن يسبب لقاح كوفيد 19 آثارًا جانبية طفيفة بعد الجرعة الأولى أو الثانية، وتشمل:

الألم أو الاحمرار أو التورم في مكان حقن اللقاح

الحُمّى

الإرهاق

الصداع

الألم العضلي

القشعريرة

ألم المفاصل

الغثيان والقيء

الشعور بتوعك

تورّم العقد الليمفاوية

يحتمل أن تخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ لقاح كوفيد 19 ليتأكد الطبيب من أي ردة فعل مباشرة قد تحدث لك. تحدث معظم الآثار الجانبية خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي اللقاح، وتستمر عادة ليوم واحد أو يومين فقط.

قد يسبب لقاح كوفيد 19 أعراضًا جانبية شبيهة بعلامات وأعراض مرض كوفيد 19. إذا تعرضت لكوفيد 19 وظهرت لديك أعراض بعد مدة تزيد عن ثلاثة أيام من أخذ اللقاح، أو إذا استمرت أعراضك لمدة تزيد عن يومين، فاعزل نفسك واخضع للفحص.