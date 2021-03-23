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بسبب موجة الغبار في جدة.. «الهلال الأحمر» ينبّه المصابين بأمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم

بسبب موجة الغبار في جدة.. «الهلال الأحمر» ينبّه المصابين بأمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم
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تواصل – واس:

حثَّت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين وخاصةً مَن لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهابت بالجميع إلى المبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق أسعفني عند حدوث أي عارض صحي لا قدَّر الله.

كما طالبت بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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