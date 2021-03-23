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«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما

«السوق المالية»: إدانة مخالفين بتهمة التلاعب والتضليل وتغريمهما
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2147/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/06هـ الموافق 2021/02/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان، وعبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس.

وأوضحت أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة الخزف السعودي، شركة نماء للكيماويات، شركة أسمنت حائل، شركة دور للضيافة، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، صندوق سويكورب وابل ريت، صندوق ميفك ريت، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجوف الزراعية، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/09/14م إلى تاريخ 2018/12/17م .

وأشارت إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً وتضليلاً في شأن الورقة المالية للشركات والصناديق المشار إليها. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان

– غرامة مالية قدرها (110,000) مائة وعشرة آلاف ريال.

– دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (16,631.17) ستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة.

ثانياً: عبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس

– غرامة مالية قدرها (260,000) مائتان وستون ألف ريال.

– دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (47,683.29) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة.

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