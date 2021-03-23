بالفيديو.. موجة غبار تضرب جدة وإيقاف حركة الملاحة البحرية

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو، مدى تأثير عاصفة الغبار على مدينة جدة، والتي غطت سماءها، اليوم الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في انعدام الرؤية على مسافات بعيدة.

وفي سياق متصل، أعلن ميناء جدة الإسلامي، اليوم، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بسبب زيادة سرعة الرياح والأحوال الجوية التي تشهدها مدينة جدة.

كما حثَّت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، مستخدمي الطرق بمحافظة جدة على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاط لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.