بالأسماء.. منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة بعد تبرع كل منهم بالدم 10 مرات

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

الوكيل الرقيب / عبدالكريم ناصر الصالح ، نايف جبران زيدي ، عبدالله علي الغامدي ، يوسف بركة الحربي ، النقيب/ يوسف بديع البديع ، جميل عجيب الروقي ، النقيب المهندس/ علي محمد الزهراني ، العقيد/ مساعد عثمان العثمان ، الوكيل الرقيب/ مسفر صالح الوادعي ، الرئيس الرقباء/ عايض مفلح الشهراني ، الرئيس الرقباء/ طلال عبدالله القحطاني ، علي محمد الحارثي ، الرئيس الرقباء/ محمد شرار الغامدي ، نايف مسفر العصيمي ، وائل مؤنس جحلان ، أحمد عايد الصبحي ، عبدالرحمن محمد السويهري ، أحمد عبدالله الهدلق ،محمد عبدالله الزهراني ، خالد عبدالناصر الخليفة ، راكان خالد الحيدري ، النقيب/ سلطان سعيد آل دليم ، فواز حامد العصيمي ، أحمد عمر خراط ، المقدم/ حمدان محمل الغامدي ، مساعد سليمان العوهلي ، عماد جمعان الزهراني ، عبدالله علي الأحمري ، الرقيب أول/ فهد عبدالعزيز المديميغ ، الرقيب/ عبدالله أحمد القرني ، الجندي/ أحمد عبدالله جلنشاه ، محمد راضي الأحمدي ، خالد أحمد الدوسري ، عبدالعزيز سمير المقهوي ، الوكيل الرقيب/ خالد فالح الدوسري ، مصلح علي العنزي ، أحمد شندي عباس شندي ، حافظ إبراهيم الحربي ، رياض سالم الأحمدي ، المقدم/ فيصل حسين جامع ، حسن أحمد حسين نقي ، أحمد حميده الجهني ، عبدالمجيد سالم الأحمدي ، عبدالفتاح إبراهيم بن معمرالتي ، عساف الحميدي التميمي ، فهد صالح السحيباني ، العريف/ أحمد نافع الجابري ، خالد عيسى الفهيد ، عبدالإله بدر العنزي ، زينب بنت خليفة التميمي ، الرائد/ جمال محمد الجحدلي ، النقيب/ عبدالله محمد الصرامي ، وليد رجب الزهراني ، مشاري فاس العبود ، عبدالله صالح بلسودان ، أفنان خالد الوعيل ، العريف/ باسم سفري الصبحي ، العريف/ عامر عوض العنزي ، الرقيب أول/ فيصل خميس المالكي ، الرقيب/ حسن محمد الجهني .