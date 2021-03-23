الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالأسماء.. منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة بعد تبرع كل منهم بالدم 10 مرات

بالأسماء.. منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة بعد تبرع كل منهم بالدم 10 مرات
0

تواصل – واس :

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:

الوكيل الرقيب / عبدالكريم ناصر الصالح ، نايف جبران زيدي ، عبدالله علي الغامدي ، يوسف بركة الحربي ، النقيب/ يوسف بديع البديع ، جميل عجيب الروقي ، النقيب المهندس/ علي محمد الزهراني ، العقيد/ مساعد عثمان العثمان ، الوكيل الرقيب/ مسفر صالح الوادعي ، الرئيس الرقباء/ عايض مفلح الشهراني ، الرئيس الرقباء/ طلال عبدالله القحطاني ، علي محمد الحارثي ، الرئيس الرقباء/ محمد شرار الغامدي ، نايف مسفر العصيمي ، وائل مؤنس جحلان ، أحمد عايد الصبحي ، عبدالرحمن محمد السويهري ، أحمد عبدالله الهدلق ،محمد عبدالله الزهراني ، خالد عبدالناصر الخليفة ، راكان خالد الحيدري ، النقيب/ سلطان سعيد آل دليم ، فواز حامد العصيمي ، أحمد عمر خراط ، المقدم/ حمدان محمل الغامدي ، مساعد سليمان العوهلي ، عماد جمعان الزهراني ، عبدالله علي الأحمري ، الرقيب أول/ فهد عبدالعزيز المديميغ ، الرقيب/ عبدالله أحمد القرني ، الجندي/ أحمد عبدالله جلنشاه ، محمد راضي الأحمدي ، خالد أحمد الدوسري ، عبدالعزيز سمير المقهوي ، الوكيل الرقيب/ خالد فالح الدوسري ، مصلح علي العنزي ، أحمد شندي عباس شندي ، حافظ إبراهيم الحربي ، رياض سالم الأحمدي ، المقدم/ فيصل حسين جامع ، حسن أحمد حسين نقي ، أحمد حميده الجهني ، عبدالمجيد سالم الأحمدي ، عبدالفتاح إبراهيم بن معمرالتي ، عساف الحميدي التميمي ، فهد صالح السحيباني ، العريف/ أحمد نافع الجابري ، خالد عيسى الفهيد ، عبدالإله بدر العنزي ، زينب بنت خليفة التميمي ، الرائد/ جمال محمد الجحدلي ، النقيب/ عبدالله محمد الصرامي ، وليد رجب الزهراني ، مشاري فاس العبود ، عبدالله صالح بلسودان ، أفنان خالد الوعيل ، العريف/ باسم سفري الصبحي ، العريف/ عامر عوض العنزي ، الرقيب أول/ فيصل خميس المالكي ، الرقيب/ حسن محمد الجهني .

مواد ذات صلة

هل توجد فترة زمنية مُحددة بين التطعيم بلقاح «كورونا» والتبرع بالدم؟.. «الصحة» توضح

هل توجد فترة زمنية مُحددة بين التطعيم بلقاح «كورونا» والتبرع بالدم؟.. «الصحة» توضح

أمام خادم الحرمين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

أمام خادم الحرمين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين.

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين.

أبرزها اعتماد منصة «صحة».. خادم الحرمين يوافق على عددٍ من قرارات المجلس الصحي

أبرزها اعتماد منصة «صحة».. خادم الحرمين يوافق على عددٍ من قرارات المجلس الصحي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>