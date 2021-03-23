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«تليجرام» تُطلق تحديثها الجديد وتضيف ميزة تسجيل المحادثات.. تعرّف على المزايا

«تليجرام» تُطلق تحديثها الجديد وتضيف ميزة تسجيل المحادثات.. تعرّف على المزايا
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة “تليجرام” تحديثها الجديد 2.0 للمحادثات الصوتية الجماعية مرفقة بالعديد من الميّزات الجديدة.

 وجاءت على رأس هذه المزايا توفير المحادثات الصوتية للقنوات وبعدد مشاركين غير محدود مع ميزة حفظ التسجيل وكذلك جملة أداوت جديدة للمشرفين تسهل الإدارة والتحكم “بالمحادثة الصوتية”.

 وأوضحت “تيليجرام” أن القنوات والمجموعات العامة أصحبت اليوم قادرة على استضافة محادثات صوتية مباشرة تضم الملايين من المستمعين دون أي قيد على أعداد المشاركين فيها، كما لو أنها راديو خُصص لمواكبة القرن 21 على حد وصفهم.

 ويمكن للمشرفين الاستفادة من الميزة الجديدة عبر الدخول لملف المجموعة أو القناة الخاصة بهم والنقر على رمز القائمة المنسدلة () أو () واختيار “بدء محادثة صوتية لتبدأ جلسة الدردشة.

 ومن أهم الميزات في التحديث هي إمكانية تسجيل وحفظ المحادثة الصوتية عبر الضغط على أيقونة النقاط الثلاث أعلى نافذة المحادثة واختيار “بدء التسجيل” وبمجرد الانتهاء تُحفظ بشكل تلقائي في صندوق الرسائل المحفوظة.

 وفي حال بدء أي من المتحدثين التسجيل سيتم تنبيه البقية أن المحادثة قيد التسجيل من خلال ضوء أحمر يظهر أعلى واجهة المحادثة وملاصق للعنوان.

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