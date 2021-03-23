الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بيع أول تغريدة لمؤسس «تويتر» مقابل 2.9 مليون دولار

بيع أول تغريدة لمؤسس «تويتر» مقابل 2.9 مليون دولار
0

تواصل – وكالات :

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي عن بيعه لأول تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كرمز غير قابل للاستبدال “NFT” يوم أمس الاثنين 22 مارس، مقابل 2.9 مليون دولار، بحسب العربية نت.

ونُشرت التغريدة، لأول مرة في 21 مارس 2006. وعرض دورسي التغريدة للبيع على أنها رمز غير قابل للاستبدال “NFT” في 6 مارس الماضي، وبحلول 9 مارس، كان العرض الأعلى من سينا إستافي الرئيس التنفيذي لشركة Bridge Oracle.

ويتم تسجيل ملكية هذه الأصول على بلوك شين، وهو مستند رقمي مشابه لتلك التي تدعم البتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ولكن لا يمكن لأي شخص استبدال NFT بآخر كما يفعل بالدولار أو الأصول الأخرى.

وقال دورسي إنه سيحول العائدات إلى عملة البتكوين، ثم سيتبرع بذلك إلى صندوق الاستجابة لأفريقيا.

مواد ذات صلة

تقني يوضح مزايا جديدة بخدمة الاشتراكات المدفوعة لمنصة «تويتر» (فيديو)

تقني يوضح مزايا جديدة بخدمة الاشتراكات المدفوعة لمنصة «تويتر» (فيديو)

«العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها

«العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها

تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب»

تقني يوضح ميزة جديدة مرتقبة لـ«تويتر» تتعلق بتشغيل مقاطع «يوتيوب»

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>