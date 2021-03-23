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«السديس» يُدشن خدمة «واتساب» لاستقبال الملاحظات على الخدمات بالمسجد الحرام

«السديس» يُدشن خدمة «واتساب» لاستقبال الملاحظات على الخدمات بالمسجد الحرام
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تواصل – واس:

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس خدمة “الواتس أب”؛ وذلك لاستقبال جميع البلاغات والملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والخدمات في المسجد الحرام.

وأوضح الرئيس العام أن خدمة “الواتس أب” للبلاغات الإلكترونية تهدف إلى سرعة استقبال جميع الملاحظات ومعالجتها والحد من وقوعها مستقبلاً، وتسخير العمل الميداني الرقمي من أجل تطوير مخرجات الخدمات والأعمال التي تقدمها إدارة العمليات والتحكم والسيطرة داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

يذكر أن الخدمة تعزز من فاعلية الوسائل التي استحدثتها الإدارة لاستقبال وتمرير البلاغات الميدانية إلكترونياً؛ ومنها استقبال استفسارات وملاحظات القاصدين عبر الرقم الموحّد (١٩٦٦) وتحويلها للجهات المختصة والتأكد من معالجتها.

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