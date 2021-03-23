بالفيديو.. لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على مُنفذ هجوم كولورادو

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ الهجوم الذي وقع أمس في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأدى لمقتل 10 أشخاص.

وأظهر لقطات مصورة، رجلاً بلا قميص يجري اقتياده مكبل اليدين، وشخصا على نقالة يجري نقله إلى سيارة إسعاف، وبدا أن ساق الرجل المقيد ملطخة بالدماء.

كما أظهرت لقطات جوية تواجدا مكثفا لسلطات إنفاذ القانون خارج المركز التجاري، إلى جانب سيارتي إسعاف على الأقل، بحسب موقع روسيا اليوم.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق، عن أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل بمنطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.