الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على مُنفذ هجوم كولورادو

بالفيديو.. لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على مُنفذ هجوم كولورادو
0

تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ الهجوم الذي وقع أمس في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأدى لمقتل 10 أشخاص.

وأظهر لقطات مصورة، رجلاً بلا قميص يجري اقتياده مكبل اليدين، وشخصا على نقالة يجري نقله إلى سيارة إسعاف، وبدا أن ساق الرجل المقيد ملطخة بالدماء.

كما أظهرت لقطات جوية تواجدا مكثفا لسلطات إنفاذ القانون خارج المركز التجاري، إلى جانب سيارتي إسعاف على الأقل، بحسب موقع روسيا اليوم.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق، عن أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل بمنطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.

مواد ذات صلة

الشرطة الأمريكية تحذر من حالة إطلاق نار نشطة في أحد المحال التجارية

الشرطة الأمريكية تحذر من حالة إطلاق نار نشطة في أحد المحال التجارية

اعتداءات إرهابية وانتهاك للقانون الدولي.. إدانات واسعة لاستهداف مصفاة تكرير الرياض بطائرات مسيرة

اعتداءات إرهابية وانتهاك للقانون الدولي.. إدانات واسعة لاستهداف مصفاة تكرير الرياض بطائرات مسيرة

عُثر بحوزته على أسلحة ومواد مخدرة.. شرطة الرياض تضبط مواطناً أطلق النار داخل حي سكني

عُثر بحوزته على أسلحة ومواد مخدرة.. شرطة الرياض تضبط مواطناً أطلق النار داخل حي سكني

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار داخل أحد الأحياء السكنية

شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار داخل أحد الأحياء السكنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة