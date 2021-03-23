الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

6 أطعمة مفيدة لصحة العين.. تعرّف عليها

6 أطعمة مفيدة لصحة العين.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات:

كشفت طبيبة التغذية آنا بيلوسوفا، عن أهم الأطعمة المفيدة لصحة العين، موضحة أنه يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين.

وأبانت أنه من بين هذه الأطعمة العنب والتوت البري، وفى حال عدم توافرهما من الممكن استخدام توت مجمد، حيث  يُمكن فقط تذويب الثلج به وتناوله.

وأرجعت الطبيبة السبب في أهمية تناول العنب والتوت البري لصحة العين، هو أن المواد الموجودة في العنب البري والتوت تحفز دوران الأوعية الدقيقة في الدم وتغذية العصب البصري”.

كما نصحت اختصاصية التغذية بتناول الجزر فهو يحسن الرؤية، عندما تتم معالجة الجزر بالحرارة، يتم تحسين بيتا كاروتين في تركيبته، كما الجزر النيئ مفيد أيضًا للعيون.

ويوجد بيتا كاروتين أيضًا بكميات كبيرة في البصل الأخضر والشبت والبقدونس،  ومع ذلك، فإن التناول المفرط لهذه الخضار يمكن أن يؤدي إلى توسع الأوردة وخطر الإصابة بالنقرس لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، لذلك، لا ينبغي تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.

مواد ذات صلة

إليك.. 5 أطعمة ومشروبات لتعزيز الحالة الصحية والذهنية لكبار السن

إليك.. 5 أطعمة ومشروبات لتعزيز الحالة الصحية والذهنية لكبار السن

طبيب يقدم بدائل غذائية صحية للأطعمة والمشروبات الضارة

طبيب يقدم بدائل غذائية صحية للأطعمة والمشروبات الضارة

إذا أردت التخلص من وزنك خلال النوم.. عليك بهذه المشروبات

إذا أردت التخلص من وزنك خلال النوم.. عليك بهذه المشروبات

أهم 5 أطعمة لا غنى عنها لصحة الكبد

أهم 5 أطعمة لا غنى عنها لصحة الكبد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة