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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة حتى الـ6 مساءً

تنبيه من «الأرصاد» لسكان «المدينة»: رياح نشطة وأتربة حتى الـ6 مساءً
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

 

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