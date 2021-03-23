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بالفيديو.. كاتب اقتصادي يقترح وضع حد أدنى للأجور 6 آلاف ريال وخفض ساعات العمل

بالفيديو.. كاتب اقتصادي يقترح وضع حد أدنى للأجور 6 آلاف ريال وخفض ساعات العمل
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تواصل – فريق التحرير:

طالب الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور،موضحاً أنه من الضروريربط الراتب بالحد الأدنى لمتطلبات المعيشة حالياً.

وقال “بن جمعة”، في لقاء ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يمكن عمل دراسة دقيقة حول مستوى المعيشة في الوقت الحالي، ليتم الاستفادة منها في تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أنه اقترح مؤخراً بأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ6 آلاف ريال، بسبب التضخم، الذي بلغ 5%، كما أن الهيئة العامة للإحصاء حددت متوسط الحد الأدنى للأجور هو 6.400 ريال في الربع الثالث من 2020. 

وأكد أهمية خفض عدد ساعات العمل أسبوعياً في كل المؤسسات حتى تصل إلى 30 ساعة فقط، موضحاً أن العلاقة بين عدد ساعات العمل والإنتاجية عكسية.

ولفت إلى أنه كلما زاد عدد ساعات العمل قلت الإنتاجية، منوهاً بضرورة وضع نظام مُحدد وواضح لعلاج مشكلة البطالة دون الاكتفاء بالتوطين فقط.

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