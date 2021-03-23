وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطبيقات أول.

– مساعد المدير التجاري.

– مدير مشارك التقييم البيئي.

– مدير أول الصحة والسلامة.

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير الاعتماد.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)