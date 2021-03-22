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6 مشاكل صحية خطيرة يسببها الكمبيوتر والمحمول.. احذرها

6 مشاكل صحية خطيرة يسببها الكمبيوتر والمحمول.. احذرها
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تواصل – وكالات:

 الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، أو التمعن بالنظر في أجهزة الهواتف المحمولة لفترات طويلة، سمة عصرية شديدة الخطورة على صحة الإنسان سواء الكبار أو الصغار.

ويمتد انعكاس هذا النمط السلوكي لساعات طويلة ولا يؤثر فقط على العينين، بل يؤثر كذلك على الصحة الجسدية والعقلية، وفقا لموقع ” onlymyhealth”.

هناك بعض الأمراض التي قد تصيب الشخص الذي يتحول استخدامه للكمبيوتر او الهاتف المحمول إلى إدمان بمرور الوقت، أبرزها:

ألم في الظهر والرقبة

الجلوس بنفس الوضعية لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى آلام في الرقبة والظهر والرأس، ومشكلات مثل التعب، حيث تعجز العضلات عن الاسترخاء عند الجلوس لساعات طويلة في وضع معين، ويتسبب ذلك في تباطؤ الدورة الدموية في الأوردة والعضلات.

الجلوس

إجهاد العين

تتعرض العين إلى ضغط كبير نتيجة التركيز المستمر على الشاشة حتى عند وضع الشاشة على مسافة، وهناك احتمالية أن يؤدي الضغط المستمر على العين إلى تشوش الرؤية.

الجلوس

الأرق

استغراق أوقات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف يأتي حتمًا على حساب تقليل وقت النوم، بالإضافة إلى أن الاستخدام المفرط للكمبيوتر المحمول والضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يمكن أن يسبب ذلك مشاكل في هرمون النوم وهو الميلاتونين، وبالتدريج سيعاني الشخص من اضطرابات النوم.

الجلوس

مرض السكري

أثبتت دراسات علمية أن هناك علاقة بين قضاء وقت طويل في التعامل مع الأجهزة الرقمية، وبين ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم، ويؤدي هذا السلوك أيضا إلى تراكم الدهون في مجرى الدم مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

السكري

فقدان الذاكرة

قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام المحمول والكمبيوتر إلى تغيير بنية عملية التفكير العقلية، وهذا يمكن أن يتسبب في تقلص العملية المعرفية مما قد يضعف إشارات الدماغ، كما يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف الذاكرة وفقدان التركيز وبطء معالجة المعلومات وضعف ردود الفعل.

مشاكل صحية خطيرة بسبب الجلوس لفترات أمام الكمبيوتر والمحمول

انخفاض المهارات الاجتماعية

الأطفال المقيدون في المنازل بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، لوحظ أن لديهم انخفاضا في مستوى مهاراتهم الاجتماعية، فكان ذلك نتيجة لتقيد العقل والحد من القدرة على التفكير الناتج عن ساعات طويلة أمام الشاشات.

مشاكل صحية خطيرة بسبب الجلوس لفترات أمام الكمبيوتر والمحمول

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