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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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المواصفات توضح أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية

المواصفات توضح أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية
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تواصل – فريق التحرير:
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر حسابها في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية.

وأكدت الهيئة أن وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية، يساهم في الحد من الهدر في استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

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