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شاهد.. شاحنات بلا إضاءة أو حواجز سلامة تهدد مرتادي طريق «الرياض -شقراء»

شاهد.. شاحنات بلا إضاءة أو حواجز سلامة تهدد مرتادي طريق «الرياض -شقراء»
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تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد من قائدي المركبات من سير شاحنات مخالفة على طريق الرياض – شقراء، مساء اليوم الإثنين.

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً يظهر سير شاحنات على طريق الرياض – شقراء بلا إضاءة خلفية، وكذلك دون حواجز سلامة كافية.

وطالب عدد من المغردين بسرعة اتخاذ قرارات رادعة للحفاظ على أرواح مرتادي الطرق في ظل تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر في مع استمرار تلك الممارسات المخالفة.

وتفاعل مغردون مع المقطع المصور، وعلق مواطن على الواقعة بقوله: “سبق وأبلغت عن تهور الشاحنات وكادت تصدم سيارة عائلة على هذا الطريق “.

فيما قال آخر: ” تجاوزت شاحنة بدون ضوء خلفي، وكنت غير متأكد تماما من هوية الجسم الذي أمامي إلا من قرب، وبعد مسافة قصيرة استوقفت دورية أمن الطرق وأبلغتها، وفي الحال تجاوبت واستوقفت الشاحنة، إرهاب الشاحنات ليس مقصوراً على طريق بعينه ولكن تقريبا على جميع الطرق في أنحاء المملكة”.

 

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