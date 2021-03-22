«المرور» يوضح طريقة تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، اليوم الإثنين، كيفية وحالات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد.

وتلقى الحساب الرسمي للمرور السعودي على “تويتر” تساؤلاً من أحد أصحاب المركبات قال فيه: “هل المخالفة تتضاعف في حال عدم السداد لمدة شهرين؟”.

ورد المرور بقوله: “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.

وفي سياق متصل، أوضح المرور السعودي أحقية قائد المركبة في الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها بمواقع لا توجد بها لوحات إرشادية.

وقال: “إن قائد المركبة يمكنه في تلك الحالة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها”.