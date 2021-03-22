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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الزكاة والدخل» تعلن توفر فرص وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

«الزكاة والدخل» تعلن توفر فرص وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل-  فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي:

– مستشار قانوني (Legal Advisor).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في القانون.

– ما لا يقل عن 4-6 سنوات خبرة في القانون والتقاضي.

– يفضل فهم قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة.

– يفضل المعرفة الأساسية للمحاسبة والبيانات المالية.

– يفضل بعض الخبرة / التعرض لقطاع الأعمال.

– يفضل خبرة في القانون الدولي واتفاقية الازدواج الضريبي.

– منهجي ومنظم.

– يجب أن يكون قادراً على التواصل بشكل جيد داخلياً وخارجياً.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

اضغط هنــا ).

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