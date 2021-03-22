«الزكاة والدخل» تعلن توفر فرص وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
المسمى الوظيفي:
– مستشار قانوني (Legal Advisor).
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في القانون.
– ما لا يقل عن 4-6 سنوات خبرة في القانون والتقاضي.
– يفضل فهم قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة.
– يفضل المعرفة الأساسية للمحاسبة والبيانات المالية.
– يفضل بعض الخبرة / التعرض لقطاع الأعمال.
– يفضل خبرة في القانون الدولي واتفاقية الازدواج الضريبي.
– منهجي ومنظم.
– يجب أن يكون قادراً على التواصل بشكل جيد داخلياً وخارجياً.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:
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