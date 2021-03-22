«الزكاة والدخل» تعلن توفر فرص وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن توفر وظيفة قانونية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

المسمى الوظيفي:

– مستشار قانوني (Legal Advisor).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في القانون.

– ما لا يقل عن 4-6 سنوات خبرة في القانون والتقاضي.

– يفضل فهم قوانين ولوائح ضريبة القيمة المضافة.

– يفضل المعرفة الأساسية للمحاسبة والبيانات المالية.

– يفضل بعض الخبرة / التعرض لقطاع الأعمال.

– يفضل خبرة في القانون الدولي واتفاقية الازدواج الضريبي.

– منهجي ومنظم.

– يجب أن يكون قادراً على التواصل بشكل جيد داخلياً وخارجياً.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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