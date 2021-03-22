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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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كيف يمكنك التمييز بين العود الطبيعي والصناعي؟.. 3 خطوات بسيطة

كيف يمكنك التمييز بين العود الطبيعي والصناعي؟.. 3 خطوات بسيطة
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثير من عدم القدرة على التمييز بين العود الطبيعي والصناعي، وهو ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة ومواقف محرجة.

ويُعد العود والبخور من المواد العطرية المنتشرة بالمملكة وبمنطقة الخليج، حيث يتم استخدامه في جميع المناسبات الاجتماعية وغيرها من المناسبات، ويتوفر منه الطبيعي والصناعي، وهناك علامات لمعرفة الفرق بينهما.

وأكد الخبير وتاجر العود تركي الغويري، أنه يمكن تمييز العود الطبيعي وفقاً لعدد من العلامات، أهمها الرائحة التي يفرزها العود، فيمكن للأشخاص معرفة جودته من خلال تمييز روائح غريبة عند إحراقه، إضافة إلى عدم تأذي العين من دخانه وعدم تغيّر لون الأجزاء الداخلية عن الخارجية عند كسره.

وأشار “الغويري” في تقرير لبرنامج “ديرتنا” على قناة السعودية، إلى وجود نحو 22 نوعاً من العود الطبيعي، أشهرها الهندي والماليزي والجاوي والسيلاني وغيرها، كما يوجد عدة علامات تؤكد جودة العود وطبيعيّته.

 

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