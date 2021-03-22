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توقعات طقس الثلاثاء.. عواصف ترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة

توقعات طقس الثلاثاء.. عواصف ترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء، على المملكة.

وتوقعت الأرصاد تكون عواصف ترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية،كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارا وتبلغ 41 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 33 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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