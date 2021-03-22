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فيديو طريف.. مواطن يتوسل إلى «ضب» الابتعاد عن مركبته خوفاً من الغرامة

فيديو طريف.. مواطن يتوسل إلى «ضب» الابتعاد عن مركبته خوفاً من الغرامة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو طريف لأحد المواطنين وهو يتوسل إلى “ضب” الخروج من تحت إطارات مركبته.

وأظهر الفيديو “ضب” عالق في مركبة المواطن من الأسفل، فيما يحاول صاحب المركبة إخراجه دون أذيته خوفاً من تعرضه لفرامة صيد الضب المقدرة بـ 3 آلاف ريال.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع المقطع و حس المواطن الفكاهي وقال أحدهم: “هذا المواطن من الشعب العظيم الذي همته جبل طويق عند الأزمات، وفكاهي حسب الظروف والمناسبات”.

وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قبل أيام، اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، وتصدر صيد النمر العربي القائمة حيث وصلت غرامة صيده إلى 400 ألف ريال، مع قيمة تعويضية للنمر الواحد بـ 1.5 مليون ريال، في حين تضمنت غرامات على صيد الكائنات البرية مثل الضب بغرامة 3 آلاف ريال.

 

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