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أبرزها تفادي زيادة الوزن.. فوائد صحية مذهلة لإضافة الفواكه مع المكسرات والزبادي

أبرزها تفادي زيادة الوزن.. فوائد صحية مذهلة لإضافة الفواكه مع المكسرات والزبادي
Portrait of a senior African American couple outdoors, showing their affection in the bright sunlight. The man is sitting in a wheelchair, in the warm embrace of his devoted wife. Their eyes are closed.
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت أخصائية التغذية الهندية شيفيكا غاندي، إن تناول الفاكهة مع بعض الأطعمة الأخرى يمكن أن يساعد في الحصول على المزيد من الفوائد الصحية.

وأوضحت غاندي، أن أفضل طريقة لإضافة المزيد من الفوائد إلى الفاكهة، هي مزجها مع المكسرات أو الزبادي لاحتوائها على كميات جيدة من الدهون أو البروتين.

وأشارت إلى أن تناول تفاحة مع القليل من الجوز، يسمح بالتخلص من الشعور بالجوع لفترة أطول.

فيما أشار خبراء التغذية، إلى أن تناول الزبادي والمكسرات مع الفاكهة عوضاً عن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، يؤدي إلى تقليل تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وبالتالي الحصول على طاقة كافية وتجنب زيادة الوزن.

 

 

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