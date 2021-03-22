«الجوازات» تُجدد التنويه بالاستفادة من خدمة «الاتصال المرئي».. تعرّف على المزايا

تواصل – فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للجوازات، التنويه بخدمة الاتصال المرئي للمستفيدين مع مدير عام الجوازات، في جميع إدارات الجوازات بكافة مناطق المملكة.

وأوضحت “الجوازات” في تغريدة على موقع” تويتر” أن هذه الخدمة تهدف إلى تحسين معايير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عبر مختلف المنصات الرقمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير عناء السفر على المستفيد، حيث يضطر بعض المستفيدين من خدمات الجوازات السفر للذهاب إلى المديرية العامة للجوازات للمراجعة عن معاملاتهم أو للقاء مسؤولي المديرية وتقديم الشكاوى والملاحظات أو الاقتراحات فيما يخص معاملاتهم أو الخدمات المقدمة لهم بشكلٍ عام.

كما تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية من خلال خدمة إصدار وتجديد جواز السفر للقصر الذين يبلغون من العمر (15) عاما أو أقل وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تمكن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

يذكر أن خدمة الاتصال المرئي تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى كالبريد الإلكتروني “992@gdp.gov.sa”، والموقع الإلكتروني www.gdp.gov.sa وحسابات الجوازات في مواقع التواصل الاجتماعي AljawazatKSA@، ومركز الاتصال الموحد “992” الذي يتم من خلاله تلقي الاتصالات والرد على استفسارات وملاحظات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجوازات.