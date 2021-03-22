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طبيبة تكشف عن فوائد «الشاي» في الوقاية من أمراض القلب

طبيبة تكشف عن فوائد «الشاي» في الوقاية من أمراض القلب
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تواصل – وكالات

 أكدت طبيبة بريطانية، أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي بشكل يومي يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الوفيات المبكرة.

ووفقاً لـ”إكسبريس” البريطانية، قالت الدكتورة نيسا أسلم: إن الأبحاث أظهرت أن شرب الشاي مرتبط بصحة القلب، مستشهدة بذلك بدراسة حديثة نُشرت العام الماضي في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

ووجد الباحثون في الدراسة أن استهلاك الشاي المعتاد مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأسباب عديدة، وهذا الاكتشاف مهم لأن أمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وقدرت التحليلات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي في الخمسين من العمر بشكل معتاد قد يصابون بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية بعد 1.41 سنة ويعيشون 1.26 سنة أطول من أولئك الذين لا يشربون الشاي“.

تجدر الإشارة إلى أن الأنواع المختلفة من الشاي لها فوائد مختلفة، ويجب أن يقترن شرب الشاي مع اتباع القواعد الصحية الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بتناول 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات بشكل يومي.

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