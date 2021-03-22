«الصحة» توضح إجراءً مهماً حال مخالطة مصاب بـ«كورونا» قبل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح

تواصل – فريق التحرير:

ردت وزارة الصحة على استفسار أحد الأشخاص بشأن مخالطته لمصاب بفيروس كورونا قبل تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح بأيام.

وقالت الصحة في ردها: إنه عند مخالطة حالة مؤكدة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، فإنه ينبغي على الشخص عزل نفسه لمدة ١٤ يوماً تُحسب من آخر يوم تم فيه مخالطة المصاب حتى بعد سلبية النتيجة.

وأكدت الصحة، أن حضانة الفيروس قد تمتد لـ14 يوماً وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

وأضافت الصحة، أنه يمكن تلقي الجرعة الثانية بعد إتمام فترة العزل في حال عدم الإصابة، وعند ثبوت الإصابة فإنه يتم تلقي الجرعة الثانية بعد مرور ٦ أشهر من التعافي.