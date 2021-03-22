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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تقرير يتوقع نمو مبيعات السيارات في المملكة بنهاية العام الجاري

تقرير يتوقع نمو مبيعات السيارات في المملكة بنهاية العام الجاري
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت مبيعات السيارات فيالمملكةخلال 2020 نحو 470 ألف سيارة بتراجع بنسبة %13 مقارنة بـ2019.

ووفقاً لـ”الوطن”، توقعت بيانات رسمية صادرة من وكالة «فوكس 2 موف» الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، أن تنمو مبيعات السيارات بنهاية العام الجاري إلى 512300 سيارة بنسبة %9.

وأكدت البيانات، أن السوق السعودية حققت أعلى معدل مبيعات للسيارات على مدار 15 عاما الماضية في 2015، ببيعها 830 ألفا و100 سيارة.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات السيارات في المملكة كانت مقبلة على زيادة كبيرة في معدلاتها، الأمر الذي ظهر بقوة في أداء السوق خلال شهري يناير وفبراير 2020، وقفزت المبيعات بنسبة بلغت %44.1 على أساس سنوي إلى 101 ألف و784 سيارة.

ولفتت البيانات إلى أن مبيعات السيارات سجلت تراجعا على خلفية ظهور فيروس كورونا في مارس وأبريل وعادت للنمو في مايو ويونيو قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15.

 

 

 

 

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