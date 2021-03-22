الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرّف على أفضل 5 بدائل لتطبيق «كلوب هاوس»

تعرّف على أفضل 5 بدائل لتطبيق «كلوب هاوس»
0

تواصل – وكالات :

حظي تطبيق (كلوب هاوس) Clubhouse للدردشة الصوتية شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية ولم يُطلق رسميًا بعد، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام iOS فقط.

وأعلن مؤسسو التطبيق خلال شهر يناير الماضي أن إصدار تطبيق (Clubhouse) لمستخدمي نظام أندرويد جاري العمل عليه وسيطلق قريبًا دون الإشارة إلى موعد محدد، بحسب العربية نت.

ولكن مستخدمو نظام أندرويد أكثر من مستخدمي نظام iOS بكثير، وهذا يعني زيادة التحميل على خوادم التطبيق، لذا يتعين تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب، وهو أمر يستغرق وقتًا.

أليك 5 تطبيقات بديلة لتطبيق Clubhouse لمستخدمي نظام أندرويد، كما يمكن لمستخدمي iOS الذين ما زالوا ينتظرون دعوة استخدامها أيضًا:

1- خدمة مساحات تويتر:

لم يعد تويتر مخصصًا للتغريدات فقط، حيث يقوم موقع المدونات الصغيرة باختبار خدمة جديدة يطلق عليها اسم (مساحات توتير) Twitter Spaces تعتبر منافسًا مباشرًا لتطبيق (Clubhouse)، حيث تعمل بالطريقة نفسها تتيح للمستخدمين إنشاء غرف دردشة صوتية، مما يسمح لهم بدعوة الآخرين والتحدث حول موضوع ما.

2- تليجرام:

إذا كنت تستخدم تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري في هاتفك؛ يمكنك الحصول على تجربة شبيهة بالتي يوفرها تطبيق كلوب هاوس وذلك من خلال ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات وقنوات تليغرام.

3- تطبيق Discord:

لم يعد تطبيق (ديسكورد) Discord – الذي ظهر في عام 2015 بهدف تسهيل المحادثات النصية والصوتية بين اللاعبين أثناء اللعب – مقتصرًا الآن على اللاعبين فقط، بل أصبح من أهم تطبيقات المحادثات على مستوى العالم لما يتضمنه من ميزات قوية ومختلفة.

5- تطبيق Spoon:

يعتبر تطبيق (Spoon) هو البديل الأقرب لتطبيق (Clubhouse) لأنه يوفر منصة عامة قابلة للبحث يمكن لأي شخص الدخول إليها والاستماع إلى الدردشات الصوتية المباشرة. ويمكنك بدء البث الصوتي المباشر الخاص بك، أو بدء غرفة الموسيقى، أو بدء جلسة بودكاست تقليدية مع أصدقائك.

مواد ذات صلة

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

لمنافسة «كلوب هاوس».. «تويتر» تعتزم إصدار خدمة «الدردشة الصوتية» قريباً

تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)

تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)

النائب العام يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة

النائب العام يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة

عقب تقارير عن تجسسه على المستخدمين.. «كلوب هاوس» يتخذ قراراًَ بشأن حماية البيانات

عقب تقارير عن تجسسه على المستخدمين.. «كلوب هاوس» يتخذ قراراًَ بشأن حماية البيانات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة