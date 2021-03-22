تعرّف على أفضل 5 بدائل لتطبيق «كلوب هاوس»

تواصل – وكالات :

حظي تطبيق (كلوب هاوس) Clubhouse للدردشة الصوتية شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة تجريبية ولم يُطلق رسميًا بعد، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام iOS فقط.

وأعلن مؤسسو التطبيق خلال شهر يناير الماضي أن إصدار تطبيق (Clubhouse) لمستخدمي نظام أندرويد جاري العمل عليه وسيطلق قريبًا دون الإشارة إلى موعد محدد، بحسب العربية نت.

ولكن مستخدمو نظام أندرويد أكثر من مستخدمي نظام iOS بكثير، وهذا يعني زيادة التحميل على خوادم التطبيق، لذا يتعين تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب، وهو أمر يستغرق وقتًا.

أليك 5 تطبيقات بديلة لتطبيق Clubhouse لمستخدمي نظام أندرويد، كما يمكن لمستخدمي iOS الذين ما زالوا ينتظرون دعوة استخدامها أيضًا:

1- خدمة مساحات تويتر:

لم يعد تويتر مخصصًا للتغريدات فقط، حيث يقوم موقع المدونات الصغيرة باختبار خدمة جديدة يطلق عليها اسم (مساحات توتير) Twitter Spaces تعتبر منافسًا مباشرًا لتطبيق (Clubhouse)، حيث تعمل بالطريقة نفسها تتيح للمستخدمين إنشاء غرف دردشة صوتية، مما يسمح لهم بدعوة الآخرين والتحدث حول موضوع ما.

2- تليجرام:

إذا كنت تستخدم تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري في هاتفك؛ يمكنك الحصول على تجربة شبيهة بالتي يوفرها تطبيق كلوب هاوس وذلك من خلال ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات وقنوات تليغرام.

3- تطبيق Discord:

لم يعد تطبيق (ديسكورد) Discord – الذي ظهر في عام 2015 بهدف تسهيل المحادثات النصية والصوتية بين اللاعبين أثناء اللعب – مقتصرًا الآن على اللاعبين فقط، بل أصبح من أهم تطبيقات المحادثات على مستوى العالم لما يتضمنه من ميزات قوية ومختلفة.

5- تطبيق Spoon:

يعتبر تطبيق (Spoon) هو البديل الأقرب لتطبيق (Clubhouse) لأنه يوفر منصة عامة قابلة للبحث يمكن لأي شخص الدخول إليها والاستماع إلى الدردشات الصوتية المباشرة. ويمكنك بدء البث الصوتي المباشر الخاص بك، أو بدء غرفة الموسيقى، أو بدء جلسة بودكاست تقليدية مع أصدقائك.