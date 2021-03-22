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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، داعيًا المواطنين والمواطنات من حملة شهادة الكفاءة فما فوق بالرياض إلى المسارعة في التسجيل على هذه الوظائف.

وحدد المركز شروط كل وظيفة والمهام والمسؤوليات الوظيفية التي سيضطلع بها المرشح بعد قبوله النهائي، ومن بين شروط شغل وظيفة باحث أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير أو ما يعادل ذلك مع خبرة 3 سنوات على الأقل في نفس المجال.

وأضاف المركز أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط من خلال زيارة موقع المركز على الرابط التالي (هنا) خلال المدة الزمنية المحددة لكل وظيفة.

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